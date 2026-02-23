Foto e divertimento | uno speciale incontro con SpongeBob al centro commerciale

SpongeBob ha attirato molti bambini al centro commerciale Le Maioliche di Faenza, dove si è svolto uno speciale incontro tra divertimento e fotografie. La presenza del personaggio dei cartoni animati ha portato un'onda di allegria, con tanti piccoli che hanno scattato foto e condiviso sorrisi. L’evento ha coinvolto numerosi fan, creando un’atmosfera vivace nel pomeriggio di sabato. La folla si è radunata per incontrare il personaggio preferito, rendendo il pomeriggio indimenticabile.

Sabato 28 febbraio, dalle 15:30 alle 19, arriva un pomeriggio super divertente in compagnia di SpongeBob al centro commericale Le Maioliche di Faenza: il celebre protagonista dei cartoni animati è pronto a incontrare i piccoli fan per foto e momenti insieme.

