Famiglia nel bosco le foto della difesa mostrano i bambini al centro commerciale e con cucchiaini di plastica | Non rifiutano la contemporaneità

Nel contesto di un ricorso al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, sono state rese pubbliche alcune fotografie della famiglia nel bosco, accompagnate da immagini dei bambini al centro commerciale e con cucchiaini di plastica. Le immagini, presentate dalla difesa, evidenziano come i minori vivano un rapporto equilibrato tra natura e aspetti della vita quotidiana, senza rifiutare la contemporaneità.

Emergono alcune fotografie della famiglia nel bosco allegate dalla loro difesa al ricorso depositato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Le immagini mostrano i tre figli della coppia, la primogenita di 8 anni e i gemelli di 6 anni, impegnati in attività di vita quotidiana fuori dalla natura. Gli scatti li ritraggono mentre giocano con automobiline di plastica in un centro commerciale, ridono tra gli scaffali del supermercato o si lasciano scivolare dai giochi di un parco. Non manca nemmeno una foto dei bambini che mangiano il gelato con cucchiaini di plastica. Si tratta di scatti che puntano a contraddire la narrazione di una famiglia completamente avversa alla realtà contemporanea e all’ uso di materiali plastici, contestata dalle assistenti sociali. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini mangiano gelato con «cucchiaini di plastica»: perché questa prova può ribaltare tutto Leggi anche: Famiglia del bosco, quei cucchiaini di plastica che cambiano tutto: la nuova ricostruzione sul caso di Palmoli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La famiglia del bosco, il tribunale chiede consulenza psichiatrica. La riunificazione si allontana; La lettera dell’amica e 30 foto che possono riportare a casa i bimbi, nuovi documenti per la famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, nuovo ricorso contro l'allontanamento dei figli; I bambini della casa nel bosco restano nel centro protetto. Famiglia nel bosco, le foto della difesa mostrano i bambini al centro commerciale e con cucchiaini di plastica: «Non rifiutano la contemporaneità» - Mentre i piccoli restano sotto il monitoraggio della comunità di Vasto, resta incerta la sistemazione abitativa del padre, che dovrà lasciare la casa attuale a fine febbraio ... open.online

Famiglia nel bosco, le foto dei bimbi al centro commerciale e con i cucchiaini di plastica. La difesa: «Nessuna avversione per la contemporaneità» - Documentazione fotografica e relazioni servirebbero a invertire la narrazione corrente e dimostrerebbero, contrariamente alle contestazioni di tutrici e assistenti sociali, che non c’è, ad esempio, un ... msn.com

Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l'allontanamento dei figli: scelto come consulente un ex fedelissimo di Papa Francesco - I coniugi avrebbero scelto di affidarsi allo psichiatra e professore dell'Università Gregoriana anche con l'obiettivo di aprire nuove finestre di dialogo con le autorità ... today.it

Famiglia nel bosco, a Nathan hanno già detto tutto: cosa succede ora - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, le foto dei bimbi al centro commerciale e con i cucchiaini di plastica. «Nessuna avversione per la contemporaneità» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.