Formazioni ufficiali Bologna Udinese le scelte di Italiano e Runjaic per la sfida di Serie A

Italiano e Runjaic hanno deciso le formazioni di Bologna e Udinese per la partita del 26° turno di Serie A, che si gioca in un stadio pieno di tifosi. Le scelte dei tecnici mirano a rafforzare il centrocampo e a sfruttare le ripartenze offensive. I giocatori scendono in campo con grande determinazione, pronti a conquistare punti preziosi. La partita si prospetta equilibrata e aperta a ogni risultato.

