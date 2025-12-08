Formazioni ufficiali Udinese Genoa le scelte di Runjaic e De Rossi per la sfida delle 18
Formazioni ufficiali Udinese Genoa, Runjaic e De Rossi hanno reso note le proprie scelte per un match sicuramente molto delicato L’Udinese ospita il Genoa in un match sicuramente fondamentale per entrambe le compagini. Queste le scelte dei due tecnici per la sfida delle 18: Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Le formazioni ufficiali di Pisa-Parma #SkySport #SkySerieA Vai su X
Le prime formazioni ufficiali dei posticipi del lunedì, con le scelte di Gilardino e Cuesta per Pisa-Parma - facebook.com Vai su Facebook
Udinese-Genoa, formazioni ufficiali: De Rossi senza Frendrup e Ostigard - Genoa, valida per la 14ª giornata di Serie A: Torna Okoye tra i pali dell'Udinese, dopo che Sava. Come scrive tuttomercatoweb.com