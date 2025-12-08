Formazioni ufficiali Udinese Genoa le scelte di Runjaic e De Rossi per la sfida delle 18

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Udinese Genoa, Runjaic e De Rossi hanno reso note le proprie scelte per un match sicuramente molto delicato L’Udinese ospita il Genoa in un match sicuramente fondamentale per entrambe le compagini. Queste le scelte dei due tecnici per la sfida delle 18: Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali udinese genoa le scelte di runjaic e de rossi per la sfida delle 18

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Udinese Genoa, le scelte di Runjaic e De Rossi per la sfida delle 18

Leggi anche questi approfondimenti

formazioni ufficiali udinese genoaUdinese-Genoa, formazioni ufficiali: De Rossi senza Frendrup e Ostigard - Genoa, valida per la 14ª giornata di Serie A: Torna Okoye tra i pali dell'Udinese, dopo che Sava. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Udinese Genoa