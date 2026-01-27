Forlì punta sui talenti | sportello unico comunità e opportunità per il futuro del territorio
Forlì si impegna a valorizzare i talenti locali attraverso un approccio integrato, collaborando con imprese, enti e istituzioni di formazione. L'obiettivo è creare un ecosistema favorevole allo sviluppo del territorio, offrendo opportunità di crescita e di connessione tra diversi attori. Questa strategia mira a rafforzare il tessuto economico e sociale, promuovendo un futuro sostenibile e innovativo per la comunità.
Collaborazione costante con imprese, enti territoriali, associazioni di categoria, istituti dell'Alta formazione artistica e musicale, Università e Istituti tecnici superiori. E poi sportelli con informazioni multilingue, supporto personalizzato e percorsi per semplificare l’accesso ai servizi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Forlì Punta
Formazione professionale e futuro: agli Open Day AFP si scoprono mestieri, talenti e opportunità
Gli Open Day AFP offrono l'opportunità di esplorare i percorsi di formazione professionale, scoprendo mestieri, talenti e opportunità.
Ing punta sui giovani talenti con formazione e digitale
Cronaca. Forlì, il dramma della piccola Teresa: negato il maxi-risarcimento alla madre biologica, il giudice punta sull'assenza di quotidianità - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.