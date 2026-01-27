Forlì punta sui talenti | sportello unico comunità e opportunità per il futuro del territorio

Forlì si impegna a valorizzare i talenti locali attraverso un approccio integrato, collaborando con imprese, enti e istituzioni di formazione. L'obiettivo è creare un ecosistema favorevole allo sviluppo del territorio, offrendo opportunità di crescita e di connessione tra diversi attori. Questa strategia mira a rafforzare il tessuto economico e sociale, promuovendo un futuro sostenibile e innovativo per la comunità.

