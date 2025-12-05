Fondazione Ordine Architetti Caserta stop ai crediti per la compensazione della previdenza | Cecoro lancia l’allarme

Tempo di lettura: 3 minuti La legge finanziaria per il 2026 varata dal Governo contiene, all’art.26, una “trappola normativa” che rischia di far saltare il banco per centinaia di studi di architettura e ingegneria della provincia di Caserta. A lanciare l’allarme sulla portata della norma inserita nella Legge di Bilancio ora all’esame del Parlamento, è Raffaele Cecoro, gia presidente dell’ordine degli architetti PPC della provincia di Caserta ed oggi presidente della Fondazione Ordine Architetti Caserta (ARCE), che si appella ai parlamentari casertani e campani. Il testo dell’art.26 prevede il divieto di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali, colpendo gli studi professionali di cui si fa portavoce Cecoro che lancia un appello accorato alla politica locale e nazionale affinché si corregga il tiro prima dell’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fondazione Ordine Architetti Caserta, stop ai crediti per la compensazione della previdenza: Cecoro lancia l’allarme

