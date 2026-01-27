Capitale della cultura Zattini Ascom | Basta insistere con il tandem Forlì-Cesena La candidatura sia unica

La discussione sulla candidatura come Capitale della cultura dovrebbe essere unitaria e condivisa. È importante evitare divisioni e promuovere un fronte comune, affinché il riconoscimento possa rappresentare al meglio l’intera area. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare l’identità locale, senza nel contempo creare fratture tra le due città. Una soluzione condivisa può portare benefici a tutta la comunità.

"Non vorremmo si avverasse quello che abbiamo sempre temuto: la Capitale della cultura può e deve essere una soltanto. E dunque la candidatura deve essere unica. Riteniamo sbagliato insistere con questo tandem Forlì-Cesena". Queste le parole di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forlì Cesena La candidatura di Forlì, con Cesena, a Capitale italiana della cultura è ufficialmente tra le 10 finaliste Forlì, insieme a Cesena, è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La candidatura di Forlì-Cesena a Capitale italiana della cultura è ufficialmente tra le 10 finaliste Forlì-Cesena è stata selezionata come una delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Forlì Cesena Argomenti discussi: Capitale della cultura 2028, Forlì e Cesena tra le 10 finaliste. Un risultato straordinario; Capitale della Cultura 2028, è ufficiale: Forlì-Cesena nella top ten delle finaliste; Forlì Capitale italiana della cultura 2028, Zattini (Ascom): Bene il risultato, ma ora serve andare avanti; Forlì-Cesena tra le dieci finaliste per Capitale italiana della Cultura 2028. Confcommercio Forlì: Capitale cultura, tandem con Cesena pericolosoFORLI’. «Non vorremmo si avverasse quello che abbiamo sempre temuto: la Capitale della Cultura può e deve essere una soltanto. E dunque la ... corriereromagna.it Capitale della Cultura 2028. Siamo in finale. Fiducia Zattini: : Carte in regola per giocarcelaIl Ministero ha scelto dieci città. Il 26 febbraio audizione a Roma, un mese dopo il verdetto. Brunelli, presidente del comitato scientifico: Cominciamo già ad attualizzare il progetto. msn.com TREDOZIO (Forlì-Cesena) Paura a Tredozio, dove ieri mattina a causa delle piogge insistenti un enorme masso si è staccato dalla parete... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.