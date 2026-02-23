Forbidden Fruit anticipazioni 24 febbraio | il racconto di Ender manda in fumo il piano di Sahika

Ender scopre un segreto di Sahika, rovinando i suoi piani. La rivelazione avviene quando Ender trova una prova che collega Sahika a un vecchio accordo nascosto. La scena si svolge in un locale dove Ender incontra un testimone inaspettato. La scoperta cambia tutto e mette in discussione l’intera strategia della donna. La puntata si conclude con un colpo di scena che lascia il pubblico in attesa.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento alle 14.15 su Canale 5 con La dizi turca Forbidden Fruit, dove Ender sta vanificando i piani della terribile Sahika, attuale compagna e futura sposa di Halit. Nell' episodio di mertedì 24 febbraio infatti, il racconto di Ender farà vacillare Erim e, allo stesso tempo, anche Halit. Tutti gli sforzi di Sahika per isolare Yildiz e avere campo libero stanno andando in fumo. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Forbidden Fruit anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Sahika ha un piano, Ender e Yildiz si alleanoSahika ha messo a punto un piano intrigante, mentre Ender e Yildiz uniscono le forze.

Forbidden Fruit, anticipazioni 17 febbraio: Ender torna e accusa SahikaEnder torna in Forbidden Fruit e subito accusa Sahika di aver tramato alle sue spalle, creando tensione tra i personaggi.

