Forbidden Fruit anticipazioni 17 febbraio | Ender torna e accusa Sahika

Ender torna in Forbidden Fruit e subito accusa Sahika di aver tramato alle sue spalle, creando tensione tra i personaggi. La scena si svolge nel salotto di casa, dove Ender affronta Sahika davanti a tutti, portando con sé le prove delle sue accuse. Domani alle 14, i telespettatori potranno seguire questa nuova puntata della soap turca su Canale 5.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di martedì 17 febbraio ci sarà il colpo di scena che i telespettatori attendevano dall'inizio di questa terza stagione di episodi: il ritorno di Ender. La donna infatti arriverà improvvisamente durante un evento in casa Argun, lasciando tutti i presenti di stucco. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Sahika ha cercato di uccidere Yildiz, perché voleva assicurarsi di mantenere il suo potere, causando grande tensione nella soap.
