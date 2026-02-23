Fondovalle Isclero il sindaco di Dugenta propone l’immediato raddoppio della strada

Il sindaco di Dugenta insiste sull’immediato raddoppio della strada statale Fondo Valle Isclero, a causa dell’aumento del traffico e delle criticità registrate. La proposta mira a ridurre gli incidenti e migliorare la circolazione, soprattutto nelle ore di punta. Un progetto che prevede l’ampliamento delle corsie e interventi per rafforzare la sicurezza stradale. La comunità attende risposte concrete per affrontare queste problematiche.

Il raddoppio della strada statale Fondo Valle Isclero deve essere messa in Agenda come priorità di sviluppo del territorio e di messa in sicurezza del traffico. È il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo che sta portando avanti questa battaglia di potenziamento strategico delle infrastrutture dell' ovest sannita. La Fondo Valle Isclero è un'arteria stradale collegante il casertano e il Telesino da un lato e la Valle Caudina e l'Irpinia dall'altro: dunque è evidente il ruolo che già oggi svolge per il territorio, ma proprio per questo vengono alla luce le sue insufficienze strutturali dovute ad una sola corsia di marcia.

Dugenta, al via i lavori sulla Fondo Valle Isclero: il sindaco Di Cerbo chiede interventi strutturaliSono iniziati i lavori sulla Fondo Valle Isclero a Dugenta, con l’amministrazione locale che esprime apprezzamento per il cantiere in corso.

