Amorosi arrestato 49enne sorpreso con 30 chili di rame rubato sulla Fondovalle Isclero

6 dic 2025

Comunicato Stampa L’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre occultava il materiale asportato dalla linea ENEL dismessa per i lavori dell’Alta Capacità Questa mattina, in Amorosi (BN), sulla SS Fondovalle Isclero, un quarantanovenne proveniente dalla provincia di Benevento, e già . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

