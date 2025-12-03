Sicilia imprese | pubblicato l’Avviso Step da oltre 315 milioni di euro
La Sicilia accelera sull'innovazione. La Regione Siciliana ha ufficialmente pubblicato l' Avviso Step (Strategic Technologies for Europe Platform), inserito nel Pr Fesr Sicilia 2021-2027, destinato a sostenere investimenti produttivi e industriali nei campi delle tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e soluzioni energetiche pulite ed efficienti. La misura mette a disposizione oltre 315 milioni di euro, un impegno economico significativo per rafforzare il sistema produttivo regionale. Una strategia per competitività e sostenibilità. Il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea come l'iniziativa punti a rendere la Sicilia più competitiva, investendo su innovazione e sostenibilità.
