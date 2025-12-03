ABBONATI A DAYITALIANEWS La Sicilia accelera sull’innovazione. La Regione Siciliana ha ufficialmente pubblicato l’ Avviso Step (Strategic Technologies for Europe Platform), inserito nel Pr Fesr Sicilia 2021-2027, destinato a sostenere investimenti produttivi e industriali nei campi delle tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e soluzioni energetiche pulite ed efficienti. La misura mette a disposizione oltre 315 milioni di euro, un impegno economico significativo per rafforzare il sistema produttivo regionale. Una strategia per competitività e sostenibilità. Il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea come l’iniziativa punti a rendere la Sicilia più competitiva, investendo su innovazione e sostenibilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, imprese: pubblicato l’Avviso Step da oltre 315 milioni di euro