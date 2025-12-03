Imprese pubblicato l’Avviso Step da oltre 315 milioni di euro

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025

La Regione siciliana ha pubblicato l'avviso Step (Strategic technologies for Europe platform), nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La misura è rivolta a sostenere investimenti produttivi e industriali in tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e soluzioni energetiche pulite ed. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

