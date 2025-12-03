Imprese pubblicato l’Avviso Step da oltre 315 milioni di euro

La Regione siciliana ha pubblicato l'avviso Step (Strategic technologies for Europe platform), nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La misura è rivolta a sostenere investimenti produttivi e industriali in tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e soluzioni energetiche pulite ed. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

È stato pubblicato il decreto del ministero delle Imprese e dell'Economia che assegna un aiuto finanziario di 3 milioni di euro, distribuiti in tre anni (2025, 2026 e 2027), alle imprese dell'indotto ex Ilva.

INPS: pubblicato l'Osservatorio Imprese Aumentano assicurati e contributi. Confermata la traiettoria di crescita nel 2024

Cybersecurity e Direttiva NIS 2: step di adeguamento per imprese e pubbliche amministrazioni – La recensione della settimana - Il corso "Cybersecurity e Direttiva NIS 2 – Step di adeguamento per imprese e pubbliche amministrazioni" si presenta come uno strumento completo e operativo, pensato per accompagnare imprese e PA nel ...