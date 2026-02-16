Marotta | Bastoni ha sbagliato ma la gogna mediatica è eccessiva E quando simulò Cuadrado
L'Assemblea di Lega è l'occasione per esprimere il proprio punto di vista. Chiaro e deciso. In una sala conferenze ben più affollata del solito, a parlare è il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Puntualissimo all'appuntamento con gli altri club di Serie A, il numero uno nerazzurro ha fatto il punto della situazione sul caso arbitrale più attuale, l'episodio Bastoni-Kalulu: "La nostra posizione è semplice di fronte a una reazione, anche mediatica, smisurata". Eccola qua: "Stiamo parlando di un giocatore, Bastoni. oggetto di una gogna. Parliamo di un calciatore con più di 300 partite in Serie A e mai protagonista di fatti clamorosi, un patrimonio della Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ranocchia difende Bastoni: «Ha sbagliato ma non merita questa gogna mediatica! E non si può dire che sia un campionato falsato, perché…»
Andrea Ranocchia ha preso posizione sulla polemica che ha coinvolto Alessandro Bastoni dopo la partita contro la Juventus, sottolineando che l’ex compagno di squadra ha commesso un errore, ma non merita di essere travolto dai media.
