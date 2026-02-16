Marotta afferma che Bastoni ha commesso un errore durante la partita, ma critica la cattiva esposizione mediatica che ha seguito. Durante l’assemblea della Lega di Serie A, il dirigente ha ricordato anche il momento in cui Cuadrado simulò un fallo, sottolineando come alcune situazioni siano state ingigantite dai media.

L'Assemblea di Lega è l'occasione per esprimere il proprio punto di vista. Chiaro e deciso. In una sala conferenze ben più affollata del solito, a parlare è il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Puntualissimo all'appuntamento con gli altri club di Serie A, il numero uno nerazzurro ha fatto il punto della situazione sul caso arbitrale più attuale, l'episodio Bastoni-Kalulu: "La nostra posizione è semplice di fronte a una reazione, anche mediatica, smisurata". Eccola qua: "Stiamo parlando di un giocatore, Bastoni. oggetto di una gogna. Parliamo di un calciatore con più di 300 partite in Serie A e mai protagonista di fatti clamorosi, un patrimonio della Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma la gogna mediatica è eccessiva. E quando simulò Cuadrado..."

Andrea Ranocchia ha preso posizione sulla polemica che ha coinvolto Alessandro Bastoni dopo la partita contro la Juventus, sottolineando che l’ex compagno di squadra ha commesso un errore, ma non merita di essere travolto dai media.

