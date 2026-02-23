Fondazione Carnevale di Viareggio si chiude l’era Marcucci | il plauso della Regione Toscana per il decennio di presidenza

La Fondazione Carnevale di Viareggio ha annunciato la fine dell’epoca Marcucci, dopo quindici anni alla guida. La decisione arriva in un momento di rinnovamento, con l’obiettivo di portare nuove idee e energie nell’organizzazione della celebre manifestazione. Durante il suo mandato, sono stati realizzati numerosi eventi e migliorie che hanno attratto visitatori da tutta Italia. La fase di transizione apre ora a una nuova gestione, mentre la città si prepara alle prossime sfide.

VIAREGGIO – Si conclude un ciclo amministrativo lungo due lustri ai vertici dell'ente organizzatore di una delle kermesse più celebri d'Italia. Marialina Marcucci termina il proprio incarico in qualità di presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, lasciando la guida dell'istituzione dopo dieci anni di mandato. Un passaggio che ha registrato il formale apprezzamento da parte dei vertici regionali per i traguardi raggiunti. Cristina Manetti, titolare dell'assessorato alla Cultura della Regione Toscana, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per tracciare un bilancio di questo lungo percorso direttivo.