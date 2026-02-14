Caso Pascale Pro Pal Selvaggia Lucarelli contro Fondazione Carnevale Viareggio | Complimenti per il premio

Selvaggia Lucarelli critica la Fondazione Carnevale di Viareggio dopo che Francesca Pascale ha ricevuto un premio, in risposta a un dibattito acceso tra Pascale e alcuni sostenitori del progetto Pro Pal durante il Carnevale. La giornalista ha commentato ironicamente sui social, sposando la posizione dei contestatori e lasciando intendere che il riconoscimento sia stato un gesto discutibile. La polemica si è accesa nel momento in cui Pascale ha sfilato con un costume che ha diviso gli spettatori, mentre alcuni membri della Fondazione sembravano sostenere la sua scelta.

Durante il Carnevale di Viareggio, nella giornata del 13 febbraio, c'è stato uno scontro verbale tra Francesca Pascale e un gruppo di attivisti pro Pal. Il video dello scambio di battute con toni accesi è stato ripubblicato da Selvaggia Lucarelli, tra le prime a condividere le immagini, diventate virali. La giornalista ha ironicamente fatto i complimenti alla Fondazione Carnevale Viareggio per aver deciso di conferire il Premio Funari a Francesca Pascale. Francesca Pascale, cosa è successo a Viareggio Francesca Pascale è stata invitata a Viareggio per ritirare il Premio Funari. Si tratta di un riconoscimento dedicato al giornalista Gianfranco Funari per insignire personaggi della tv e dello spettacolo dissacranti, polemici e corrosivi.