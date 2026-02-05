Cia Marcucci riconfermato alla presidenza

Luca Marcucci è stato riconfermato alla guida di Spesa in Campagna Toscana, l’associazione della Cia che si occupa di promuovere la vendita diretta e la filiera corta. La decisione è stata presa all’unanimità dai soci, che hanno confermato Marcucci per il secondo mandato consecutivo.

Confermato Luca Marcucci (foto) alla presidenza di Spesa in Campagna Toscana, l'associazione della Cia Toscana che promuove vendita diretta e filiera corta. Nell'occasione è stato nominato il Consiglio direttivo regionale. Marcucci, titolare di un'azienda agricola che produce orticole a Sinalunga, guiderà l'associazione regionale dedicata alla vendita diretta per il quadriennio 2026-2029. Questo l'esito dell'Assemblea elettiva di Spesa in Campagna svoltasi a Firenze, nell'ambito delle assemblee Cia. "La vendita diretta e la filiera corta nella regione sono un punto di forza importante per le aziende agricole, dando un valore aggiunto economico a tante piccole e medie aziende nei diversi territori – sottolinea Marcucci –.

