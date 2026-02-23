Follia durante la partita | donna aggredisce il marito a Napoli dopo un malinteso calcistico

Una donna ha colpito il marito con un coltello durante la partita degli azzurri a Napoli, dopo aver frainteso le parole del marito come insulti. La lite si è accesa tra le due persone nel momento in cui il marito si sono lasciati coinvolgere dall'entusiasmo del match, scatenando l'aggressione improvvisa. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, alcuni dei quali hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

Grave aggressione a Napoli: una donna accoltella il marito durante la partita degli azzurri dopo aver scambiato le imprecazioni del tifoso per insulti personali. Un pomeriggio dedicato allo sport si è trasformato in un dramma familiare nel quartiere di Capodimonte. Un uomo di 40 anni è stato vittima di una violenta aggressione da parte della consorte mentre assisteva alla sfida di campionato tra Atalanta e Napoli. Quella che doveva essere una tranquilla domenica di tifo si è conclusa con un arresto e un ricovero d'urgenza. Il violento episodio è scaturito da un banale, quanto incredibile, equivoco. 🔗 Leggi su 2anews.it

