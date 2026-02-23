Folletti Chef della Sughereta | evento a Monte San Biagio LT

Folletti Chef della Sughereta attira molti appassionati a Monte San Biagio, dove l'associazione locale organizza un evento culinario. La manifestazione nasce per promuovere i prodotti tipici della zona e coinvolgere le comunità locali. Si svolge in un'area naturale, con dimostrazioni di cucina dal vivo e degustazioni. La partecipazione di chef professionisti e volontari rende l'evento vivace e accessibile a tutti. L'iniziativa mira a valorizzare il territorio e le sue tradizioni gastronomiche.

L’associazione Monte San Biagio nel Cuore,con il contributo della Regione Lazio e di Arsial,il patrocinio del Comune di Monte San Biagio,in collaborazione con Exotique e con il supporto della DMO dai Monti Lepini al Mare e di MyBestLazio.it, presenta Folletto Chef della Sughereta. L’evento nel cuore del centro storico di Monte San Biagio, all’Arco del Vernone e ai margini della Sughereta (28 febbraio e il 1° marzo) a tema culinario esperienziale che racconta la Cucina Italiana come patrimonio vivo, fatto di tradizioni, prodotti tipici e relazioni di comunità. Saranno giorni belli per la comunità che si appresta a vivere e a vedere, sotto una luce differente, le cose che ha tutti i giorni sottomano. 🔗 Leggi su Funweek.it

Aurora Livoli, a Monte San Biagio i funerali della 19enne. Fissata la dataSono stati definiti i funerali di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni di Monte San Biagio trovata senza vita il 29 dicembre scorso a Milano.

Monte San Biagio si ferma ancora: una fiaccolata per Aurora LivoliMonte San Biagio si prepara a una fiaccolata in memoria di Aurora Livoli, ricordando la giovane scomparsa e il suo legame con la comunità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Folletti Chef della Sughereta a Monte San Biagio.

Ripartiamo! Torna Folletti Chef della Sughereta: due giornate dedicate al gusto, ai prodotti del territorio e a chi ogni giorno li rende vivi. Monte San Biagio – Arco del Vernone Sabato 28 febbraio e Domenica 1 marzo Questa è la locandina ufficiale. Nei pr - facebook.com facebook