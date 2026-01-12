Centinaia di candele illuminano Monte San Biagio | la fiaccolata per Aurora Livoli

Ieri sera, a Monte San Biagio, si è svolta una fiaccolata in memoria di Aurora Livoli. Centinaia di cittadini hanno partecipato, camminando lungo le vie del paese con una candela accesa, in segno di rispetto e memoria. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e riflessione, mantenendo vivo il ricordo di Aurora tra la comunità locale.

