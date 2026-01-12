Centinaia di candele illuminano Monte San Biagio | la fiaccolata per Aurora Livoli

Ieri sera, a Monte San Biagio, si è svolta una fiaccolata in memoria di Aurora Livoli. Centinaia di cittadini hanno partecipato, camminando lungo le vie del paese con una candela accesa, in segno di rispetto e memoria. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e riflessione, mantenendo vivo il ricordo di Aurora tra la comunità locale.

Centinaia di persone hanno sfilato ieri lungo le stradine di Monte San Biagio con una candela in mano in ricordo di Aurora Livoli. Il paese di circa 6mila abitanti si è fermato ancora e nel silenzio ha rivolto un importante messaggio di solidarietà e vicinanza a una famiglia distrutta dal dolore. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

