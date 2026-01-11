Monte San Biagio si ferma ancora | una fiaccolata per Aurora Livoli
Monte San Biagio si prepara a una fiaccolata in memoria di Aurora Livoli, ricordando la giovane scomparsa e il suo legame con la comunità. Durante i funerali, monsignor Luigi Vari ha celebrato i momenti significativi della vita di Aurora, sottolineando il forte legame con la chiesa locale. L'evento rappresenta un momento di vicinanza e riflessione per l'intera comunità, che si riunisce per ricordare una giovane vita.
“Finalmente possiamo abbracciarti, Aurora, in questa chiesa che ti ha accolto bambina e che ti ha accompagnato nei momenti belli del tuo crescere”: con queste parole ieri monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, ha aperto la sua omelia nel corso dei funerali di Aurora Livoli. Una celebrazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
