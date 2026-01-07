Aurora Livoli a Monte San Biagio i funerali della 19enne Fissata la data

Sono stati definiti i funerali di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni di Monte San Biagio trovata senza vita il 29 dicembre scorso a Milano. La data dell’evento è stata comunicata, offrendo un momento di addio alla ragazza. La notizia si inserisce nel contesto di un dolore condiviso dalla comunità e rappresenta un passo importante nel percorso di ricordo e rispetto per la giovane vittima.

E' stata fissata la data dei funerali di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni di Monte San Biagio trovata senza vita nel cortile di un condominio alla periferia nord di Milano nella mattina del 29 dicembre scorso.Le esequie si terranno sabato 10 gennaio proprio a Monte San Biagio, nella chiesa di.

