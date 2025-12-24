La Halley Matelica, grazie al successo di domenica contro Canosa, conquistato nel nuovo impianto di gioco matelicese, ha chiuso il 2025 in testa alla classifica. Questo in virtù anche delle concomitanti sconfitte delle altre leader del raggruppamento. "Sono contento della vittoria, non era scontato alla prima sul nuovo campo – dice il coach Antonio Trullo –. Sono felice per i tifosi, la società e la proprietà, che ha voluto con forza questa nuova casa. E sono contento per Mentonelli, tornato in campo dopo quasi 10 mesi dall’infortunio". Poi una battuta sul primo posto: "Direi che siamo andati oltre le più rosee aspettative, c’erano squadre considerate più forti di noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. La Halley è in vetta alla classifica: "Superate le più rosee aspettative»

Leggi anche: Basket B interregionale. L’Halley al debutto. Arriva Valdiceppo

Leggi anche: Nts Informatica Basket Rimini studia da grande, supera Parma ed è in vetta alla classifica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Basket - B maschile interregionale. Bcl si prepara alla rincorsa 2026; La Vigor Basket Matelica ha la sua nuova casa dopo anni di esilio; Basket B Interregionale. La Halley è in vetta alla classifica: Superate le più rosee aspettative»; Momento storico per la Vigor Matelica: contro la Canusium Basket l'esordio nel nuovo palazzetto.

Basket B Interregionale. La Halley è in vetta alla classifica: "Superate le più rosee aspettative» - La Halley Matelica, grazie al successo di domenica contro Canosa, conquistato nel nuovo impianto di gioco matelicese, ha chiuso il 2025 in testa alla classifica. sport.quotidiano.net