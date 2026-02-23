Foligno sconfitto in casa Scandicci vittoria di rigore

Foligno perde in casa contro Scandicci a causa di un rigore decisivo. La squadra locale crea diverse occasioni, ma non riesce a segnare. L’episodio che decide la partita avviene nel secondo tempo, quando l’arbitro assegna un penalty agli ospiti. La formazione di Foligno schiera un 4-3-3 con diversi cambi negli ultimi minuti, ma non basta a ribaltare il risultato. La partita si conclude con la vittoria di Scandicci, che conquista tre punti importanti.
Foligno 0 Scandicci 1 FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Cichy (16’ st Qendro), Sbraga, Grea (28’ st Longoni), Falasca; Settimi (42’ st Marchetti), Ferrara (13’ st Ceccuzzi), Pellegrini (13’ st Manfredi); Khribech, Pupo Posada, Sylla. All.: Manni. SCANDICCI 4-3-1-2: Pepe; Orselli (28’ st Guidelli), Valentini, Bianconi, Fiaschi (28’ st Chiaverini); Valori, Tacconi, Poli; Mugelli (37’ st Russo); Boganini, Arrighini (46’ st Morandi). All.: Burchi. Arbitro: Comito di Messina. Marcatore: 25’ pt rig. Arrighini. Note: spettatori 600 circa. Espulso al 44’ pt Sylla (F). Ammoniti: Ferrara, Tacconi, Pepe, Bianconi. Angoli: 11-5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

