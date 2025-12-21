Vittoria ' di rigore' del Torino fuori casa Sassuolo ko 1-0
AGI - Gran colpo esterno del Torino, che centra la sua seconda vittoria consecutiva. Gli uomini di Marco Baroni espugnano il Mapei Stadium, stendendo 1-0 il Sassuolo nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A: decide un calcio di rigore trasformato da Nikola Vlasic. Dopo appena 7' i padroni di casa si ritagliano una grande chance con Cheddira che, da due passi, centra la traversa: l'azione, però, viene poi annullata per fuorigioco. I ritmi di gara non sono altissimi e le due squadre preferiscono mantenere un approccio piuttosto cauto. Primo tempo: rigore annullato e occasioni mancate. 🔗 Leggi su Agi.it
