Foggia Lucia Salcone morta in incidente stradale nel 2024 arrestato marito Ciro Caliendo pm | L' ha uccisa poi ha simulato schianto

Ciro Caliendo ha ucciso sua moglie Lucia Salcone durante un incidente stradale il 27 settembre 2024, secondo la procura di Foggia. La testimonianza e le analisi dimostrano che l’incidente è stato pianificato, con Caliendo che avrebbe provocato l’incendio dell’auto dopo averla investita contro un albero. Le perizie e l’autopsia contraddicono la versione di un semplice incidente. Le autorità continuano le indagini sulla dinamica dell’episodio.

Secondo la procura di Foggia, l'incidente stradale che ha tolto la vita alla 47enne Lucia Salcone, il 27 settembre 2024, non è stato un semplice incidente. Perizie e autopsia smentiscono la versione dell'incidente.

Lucia Salcone morta in un incidente mesi fa, arrestato il marito: “L’ha uccisa, poi ha simulato lo schianto”Ciro Caliendo ha preso la decisione di uccidere sua moglie, Lucia Salcone, e ha poi falsificato la scena dell’incidente.

Ciro Caliendo arrestato per l’omicidio di Lucia Salcone: ‘Incidente simulato’, il rogo giallo e la svoltaCiro Caliendo è stato fermato dalla polizia di San Severo dopo che gli investigatori hanno scoperto che il rogo che ha ucciso Lucia Salcone era stato volontariamente appiccato.

Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. «Incidente stradale simulato, è omicidio volontario»Tutto inventato. La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato ... msn.com

Lucia Salcone morta in un incidente mesi fa, arrestato il marito: L’ha uccisa, poi ha simulato lo schiantoArrestato il 48enne Ciro Caliendo, accusato dell’omicidio della moglie Lucia Salcone, 47 anni: la donna è morta in un incidente il 27 settembre 2024 ... fanpage.it

La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sa x.com

La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell’omicidio volontario premeditato della moglie. La 47enne Lucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, - facebook.com facebook