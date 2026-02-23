FMTS 2026 | turismo e mobilità sostenibile

La decisione di organizzare FMTS 2026 a Vietri nasce dall’esigenza di promuovere pratiche di turismo e mobilità sostenibile nel Mediterraneo. Questa scelta mira a valorizzare le risorse locali e a stimolare un dibattito tra esperti e rappresentanti di diversi Paesi. L’evento attirerà partecipanti da tutta la regione, creando un’occasione concreta per condividere progetti e idee innovative. La manifestazione si concentrerà su soluzioni pratiche per ridurre l’impatto ambientale nel settore.

FMTS 2026 Vietri porterà il Mediterraneo al centro del confronto internazionale su turismo e mobilità sostenibile. Dal 26 al 28 febbraio 2026 il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare ospiterà il Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile. L’iniziativa è organizzata da Gam Editori e dal Propeller Club di Salerno. L’obiettivo è creare una piattaforma di dialogo tra operatori della filiera dei trasporti, infrastrutture turistiche e blue economy. Un forum internazionale sulla mobilità marittima. FMTS 2026 riunirà compagnie di navigazione, operatori portuali, Autorità di Sistema Portuale, associazioni armatoriali, università, enti di ricerca e imprese leader del settore. 🔗 Leggi su Zon.it

