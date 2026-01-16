Caterina Balivo a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti | La volta buona in onda dalla città dei fiori
Caterina Balivo sarà a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti, con lo spettacolo La volta buona, trasmesso dalla città dei fiori. Questa presenza evidenzia la crescente attenzione verso il programma e la consolidata presenza di Balivo nel daytime della Rai. La scelta di portare La volta buona a Sanremo rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della trasmissione, inserendola nel contesto dell’evento più importante della televisione italiana.
La volta buona vola a Sanremo per la settimana del Festival: una scelta che premia gli ascolti in crescita e rafforza la posizione di Caterina Balivo nel day time Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Forte degli ascolti in crescita, #LaVoltaBuona di Caterina Balivo sarà l’unico programma del daytime di Rai 1 che andrà in onda in diretta da Sanremo, durante la settimana del Festival, fra lunedì 23 e sabato 28 febbraio. Grazie a un accordo tra Rai e Siae. #S x.com
