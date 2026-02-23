Firenze stop ai monopattini | Tar dice no alla sospensione ecco perché

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione della delibera comunale di Firenze che vieta i monopattini elettrici a noleggio dal 1° aprile 2026, spiegando che la misura permette di regolamentare la mobilità urbana. La decisione deriva dalla volontà di ridurre i rischi e migliorare la sicurezza nelle strade cittadine. La delibera riguarda circa 2.000 monopattini in circolazione. La questione riguarda ora le eventuali misure alternative adottabili dal Comune.

La decisione del Tar e le sue implicazioni. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto la richiesta di sospensione della delibera del Comune di Firenze che vieta i monopattini elettrici a noleggio a partire dal 1° aprile 2026. La decisione, presa a novembre 2025, entrerà in vigore dal 1° aprile 2026. Questo significa che, da quella data, i fiorentini non potranno più noleggiare monopattini elettrici attraverso le app delle varie aziende, tra cui Bird. La sentenza del Tar è stata accolta con soddisfazione dal Comune di Firenze, che ha sempre sostenuto la legittimità della propria delibera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stop ai monopattini a Firenze, il Tar non sospende la deliberaIl Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di sospendere la delibera del Comune di Firenze che vieta l’uso dei monopattini dal primo aprile.

Firenze, il Tar dà ragione al Comune: dal 1° aprile stop totale ai monopattiniIl Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso del Comune di Firenze contro l’uso dei monopattini, motivando la decisione con il rischio per la sicurezza stradale.

