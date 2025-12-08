uovo dellangelo capolavoro restaurato di mamoru oshii che sfida il tempo

l’Uovo dell’Angelo, un capolavoro visionario pronto a conquistare le sale italiane. Arriva in Italia un’opera cinematografica di grande impatto simbolico e stilistico. L’Uovo dell’Angelo, film d’animazione del 1985 diretto da Mamoru Oshii, sarà proiettato per la prima volta nel nostro Paese con una nuova versione restaurata in 4K. Distribuito da Lucky Red, l’evento si svolgerà dal 4 al 10 dicembre in una settimana di proiezioni speciali. La lavorazione ha coinvolto materiali originali in 35mm, riprodotti con un livello di dettaglio tale da aver già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui l’anteprima internazionale al Festival di Cannes come parte della sezione Cannes Classics. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

