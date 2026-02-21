Perché il campanile di Giotto del duomo di Firenze deve essere completamente restaurato

Il campanile di Giotto al duomo di Firenze necessita di un intervento di restauro completo, per preservare la sua bellezza e sicurezza. Le intemperie e l’usura del tempo hanno danneggiato le superfici e le strutture dell’edificio, mettendo a rischio il patrimonio artistico. Gli esperti sottolineano l’urgenza di intervenire per evitare ulteriori deterioramenti. Il progetto di recupero prevede interventi mirati e studi approfonditi sulla stabilità della torre. La città avvia le procedure per il restauro.

Il duomo di Firenze è uno dei monumenti più apprezzati e visitati al mondo, famoso per il suo iconico campanile di Giotto e per la sua cupola di Brunelleschi. Presto, però, cambierà in maniera drastica il suo aspetto, almeno in forma temporanea: il celebre campanile, infatti, necessita una restaurazione totale (è la prima volta che viene messa in atto un rinnovamen simile). I lavori cominceranno il prossimo 9 marzo e dureranno per almeno 4 anni: ecco cosa sarà possibile visitare e per quale motivo il progetto deve essere attuato con una certa urgenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per la prima volta il campanile di Giotto a Firenze sarà completamente restaurato

