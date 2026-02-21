Perché il campanile di Giotto del duomo di Firenze deve essere completamente restaurato
Il campanile di Giotto al duomo di Firenze necessita di un intervento di restauro completo, per preservare la sua bellezza e sicurezza. Le intemperie e l’usura del tempo hanno danneggiato le superfici e le strutture dell’edificio, mettendo a rischio il patrimonio artistico. Gli esperti sottolineano l’urgenza di intervenire per evitare ulteriori deterioramenti. Il progetto di recupero prevede interventi mirati e studi approfonditi sulla stabilità della torre. La città avvia le procedure per il restauro.
Il duomo di Firenze è uno dei monumenti più apprezzati e visitati al mondo, famoso per il suo iconico campanile di Giotto e per la sua cupola di Brunelleschi. Presto, però, cambierà in maniera drastica il suo aspetto, almeno in forma temporanea: il celebre campanile, infatti, necessita una restaurazione totale (è la prima volta che viene messa in atto un rinnovamen simile). I lavori cominceranno il prossimo 9 marzo e dureranno per almeno 4 anni: ecco cosa sarà possibile visitare e per quale motivo il progetto deve essere attuato con una certa urgenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Per la prima volta il campanile di Giotto a Firenze sarà completamente restauratoIl campanile di Giotto a Firenze sta per essere sottoposto a un restauro totale, il primo nella sua storia.
Truffa da 30 milioni all’ente che gestisce Duomo di Firenze, Battistero e Campanile di Giotto: 9 fermiUna maxi truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'ente che gestisce il Duomo di Firenze, il Battistero e il Campanile di Giotto, ha portato all'arresto di nove persone.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Firenze, il Campanile di Giotto si rifà il look con sette milioni; Per la prima volta il campanile di Giotto a Firenze sarà completamente restaurato; Continua la polemica sulla ricostruzione del campanile nord e della guglia della Basilica di Saint-Denis; Rimossa la croce del campanile che rischiava di crollare sulla piazza della chiesa di san Pietro.
Per la prima volta il campanile di Giotto a Firenze sarà completamente restauratoI lavori dureranno almeno quattro anni, ma nel frattempo il monumento resterà visitabile e in parte anche visibile ... ilpost.it
Il restauro del Campanile di Giotto. Durerà 4 anni e costerà 7 milioniDal 9 marzo parte il restauro del Campanile di Giotto a Firenze, intervento che per la prima volta nella storia ... lanazione.it
Firenze Servono oltre 60 milioni di euro per restaurare il Campanile di Giotto (e i monumenti di Piazza del Duomo a Firenze) x.com
Sky tg24. . Il Campanile di Giotto, accanto al Duomo di Santa Maria del Fiore, sarà sottoposto al primo restauro completo a partire dal 9 marzo. L’intervento durerà circa quattro anni e avrà un costo di 7 milioni di euro a carico dell’Opera di Santa Maria del Fiore - facebook.com facebook