Il 12 gennaio 1563 nasceva a Firenze l’Accademia delle Arti del Disegno.

Il 12 gennaio 1563 a Firenze veniva fondata l’Accademia delle Arti del Disegno, istituzione fondamentale per la formazione artistica e culturale. Questa accademia rappresenta un punto di svolta nella storia dell’arte italiana, promuovendo studi e pratiche artistiche che ancora oggi influenzano il settore. La sua nascita ha contribuito a consolidare Firenze come centro di eccellenza artistica e culturale, lasciando un’eredità duratura nel panorama europeo.

Firenze, 12 gennaio 2026 - , la più antica del mondo. La sua storia parte da lontano, e le sue origini segnano uno spartiacque. Nel medioevo gli artisti non 'esitevano ', o meglio, esistevano ma non venivano riconosciuti. Secondo gli statuti medievali infatti, i pittori, che si occupavano per forza di cose della preparazione dei colori e della macinatura, venivano assimilati agli speziali e per questo motivo erano immatricolati all'Arte dei Medici e degli Speziali. La condizione degli artisti nel Medioevo. Non andava meglio agli architetti e agli scultori che figuravano addirittura tra i membri dell'Arte dei Maestri di Pietra e di Legname.

