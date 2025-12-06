Fiorentina Vanoli | Chiedo scusa ai tifosi basta alibi Il rigore? Doveva tirare Gud Ma basta gol assurdi
Paolo Vanoli triste davanti ai microfoni dopo la sconfitta subìta dalla Fiorentina contro il Sassuolo: "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. Ho detto ai miei che non servono giocatori in queste situazioni ma servono uomini, noi lo dobbiamo diventare perché questa partita è stata un'emblema, basta alibi, ci vuole coraggio. Dopo essere andati in vantaggio la paura dovrebbe scomparire. Non c'entra il modulo, c'entra il ritrovarsi giocare l'uno per l'altro e non vedo questo da quando sono arrivato. Puoi avere tante idee ma se stoppi una palla e non giochi veloce, adesso solo alibi" L'articolo Fiorentina, Vanoli: “Chiedo scusa ai tifosi, basta alibi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vanoli fa chiarezza sul rigorista della Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook
#Fiorentina, #Vanoli categorico su #Fagioli: "Deve guardare avanti". Sul rischio retrocessione... Vai su X
Rigore Fiorentina, Vanoli e il senza coraggio: "Non se l'è sentita. Bisogna tirar fuori il coltello" - Le parole dell'allenatore della Viola dopo il ko a Reggio Emilia: "Un campione come Kean deve fare il campione. Secondo tuttosport.com
Sfogo di Vanoli in conferenza: "I giocatori devono diventare uomini, basta alibi. Chiediamo scusa ai tifosi" - Dopo quattordici giornate senza neanche una vittoria, la squadra viola resta all’ultimo posto della Serie A e affonda anche contro il ... Da corrieredellosport.it
Fiorentina, Vanoli: “Chiediamo scusa ai tifosi. Basta alibi, ci vuole coraggio” - L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sassuolo ... Riporta gianlucadimarzio.com
Fiorentina, Vanoli: "Basta alibi! Servono uomini. Chiediamo scusa, non ho ancora trovato la chiave" - Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa al termine della sfida con il Sassuolo della 14ª giornata di Serie A. Segnala tuttomercatoweb.com
La Fiorentina cola a picco, nel post partita lungo confronto tra Vanoli e la squadra - La Fiorentina sprofonda sempre di più in una crisi senza precedenti nella sua storia in Serie A e anche la partita col Sassuolo ha contribuito. Riporta tuttomercatoweb.com
Vanoli: “Toccato il fondo, chiediamo scusa ai tifosi. Basta alibi e paure, servono uomini veri” - Durissima conferenza stampa del tecnico della Fiorentina dopo un confronto fiume negli spogliatoi con i propri calciatori ... Secondo msn.com