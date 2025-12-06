Fiorentina Vanoli | Chiedo scusa ai tifosi basta alibi Il rigore? Doveva tirare Gud Ma basta gol assurdi

Paolo Vanoli triste davanti ai microfoni dopo la sconfitta subìta dalla Fiorentina contro il Sassuolo: "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. Ho detto ai miei che non servono giocatori in queste situazioni ma servono uomini, noi lo dobbiamo diventare perché questa partita è stata un'emblema, basta alibi, ci vuole coraggio. Dopo essere andati in vantaggio la paura dovrebbe scomparire. Non c'entra il modulo, c'entra il ritrovarsi giocare l'uno per l'altro e non vedo questo da quando sono arrivato. Puoi avere tante idee ma se stoppi una palla e non giochi veloce, adesso solo alibi" L'articolo Fiorentina, Vanoli: “Chiedo scusa ai tifosi, basta alibi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

