fiorentina vanoli squalificato col pisa in panchina cavalletto prima la missione coppa

Firenze, 17 febbraio 2026 - Non una novità, lo si sapeva già da sabato pomeriggio, ma è arrivata l'ufficialità della squalifica di Paolo Vanoli, che dunque non sarà in panchina nel derby di lunedì sera contro il Pisa. Il tecnico gigliato è stato espulso nel corso del secondo tempo di Como-Fiorentina, con i suoi avanti di due gol e dopo che i padroni di casa avevano richiesto un rigore inesistente. Il giudice sportivo ha squalificato Vanoli per un turno " per avere, al 25' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, in polemica con il comportamento dell'allenatore della squadra avversaria, contestato con veemenza l'operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

