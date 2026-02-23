Fiorentina la Viola prova lo scatto salvezza | contro il Pisa Fagioli torna in regia

La Fiorentina ha deciso di puntare sulla ripresa di Fagioli in regia, dopo averlo fatto riposare in Coppa. La scelta deriva dalla necessità di migliorare le prestazioni in campionato e cercare punti preziosi contro il Pisa. Vanoli spera di ottenere la seconda vittoria consecutiva in Serie A, affidandosi alle qualità del giovane centrocampista. La squadra si prepara ad affrontare una partita decisiva per la salvezza, con l’obiettivo di ottenere risultati concreti sul campo.

Sono passati cinque mesi eppure sembra un secolo. Il primo tempo tra Fiorentina e Pisa è finito 0-0 e in panchina sedevano due allenatori che adesso non ci sono più, Stefano Pioli e Alberto Gilardino. All’ombra della Torre già allora tutti immaginavano per la neopromossa una stagione di sofferenza, alla costante ricerca della salvezza. A Firenze invece no, nessuno s’aspettava di ritrovarsi a fine febbraio in piena bagarre retrocessione, con 6 punti in più del duo di coda, Pisa e Verona, ma ancora pericolosamente zavorrati alla terzultima posizione. Con Paolo Vanoli la squadra ha cambiato musica ma non può ancora considerarsi guarita e il derby toscano è l’occasione giusta per buttare giù i cugini, stroncando le residue ambizioni di permanenza in A, e agganciare Lecce e Cremonese a quota 24. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Colpaccio salvezza della Fiorentina in casa di un Como irriconoscibile: Fagioli e Kean fanno volare la "Viola"La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante a Como, grazie alle reti di Fagioli e Kean, che hanno permesso alla squadra di salire in classifica.

Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei violaLa Fiorentina conquista una vittoria importante contro la Cremonese, grazie a un gol di Kean allo scadere.

