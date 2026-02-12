Fiorello e Fabrizio Biggio sono stati protagonisti ieri sera a La Pennicanza, dove hanno annunciato alcune novità sul prossimo Festival di Sanremo. Dopo l’addio di Carlo Conti, il conduttore siciliano si prepara a tornare sul palco dell’Ariston, questa volta come presentatore ufficiale. La data di inizio, il 24 febbraio, si avvicina e già si fanno i primi nomi e le sorprese per l’edizione 2027. Intanto, Fiorello si gode il suo ritorno in tv e si prepara a questa nuova avventura.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di giovedì 12 febbraio de La Pennicanza e si preparano al Sanremo 2026 che inizia il 24 di questo mese, con un paio di annunci davvero eclatanti. Il primo li riguarda da vicino, il secondo invece rivela il nome di c hi sostituirà Carlo Conti nel 2027 alla conduzione del Festival. Fiorello, i complimenti a Federica Brignone. Ma prima del Festival di Sanremo, ci sono le Olimpiadi invernali. Fiorello non può non commentare quanto sta avvenendo a Milano – Cortina, soprattutto dopo i grandi successi dell’Italia. “ Un applauso a Federica Brignone, straordinaria medaglia d’oro! Fino a pochi mesi fa stava con il tutore e ora è campionessa olimpica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: ecco chi conduce Sanremo 2027 dopo Carlo Conti

Approfondimenti su Fiorello La Pennicanza

Fiorello torna a parlare di Sanremo durante La Pennicanza e rivela di sentire la mancanza di quei tempi in cui conduceva il Festival con Amadeus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fiorello La Pennicanza

Argomenti discussi: Fiorello ‘punge’ Elodie e Franceska a La Pennicanza: Ecco perché sta con una ballerina…; Fiorello a La Pennicanza, telefonata spaventosa: Ero posseduto, chiamatemi l’esorcista; Fiorello a La Pennicanza, Fan di Mameli in rivolta: Laura Pausini canta l'Inno alle Olimpiadi; Fiorello per sbaglio fa sentire un audio di Fabrizio Corona: Quanti soldini ti hanno dato?. Il siparietto tutto da ridere a La Pennicanza.

Fiorello, 'La Pennicanza diventa la Sanremanza per il festival'Il nostro programma cambierà nome e diventerà 'La Sanremanza'! Avremo inviati speciali che non sanno ancora di esserlo, la notte poi ci sarà il DuranteFestival. Io non so se arriveremo vivi alla fine ... ansa.it

Fiorello e la gag geniale su Pucci a La Pennicanza (VIDEO)Un 'altra imperdibile puntata de La pennicanza con Fiorello che imita Pucci ed è anche stavolta geniale ... ultimenotizieflash.com

Domani, venerdì 13 febbraio Alle 8.10 Carlo Conti sarà ospite in #Giletti1025 Segui la diretta su RTL 102.5 Play https://pulse.ly/r5aenrwwss - facebook.com facebook

POV: Carlo Conti ti manda un vocale e le cose iniziano a farsi serie. Quale sarà la missione di Anna-Lou, Elisa e Nicole a #Sanremo2026 Scopritelo dal 23 febbraio, solo su RaiPlay. #SottoSanremo #AnnaLouCastoldi #ElisaMaino #NicoleRossi x.com