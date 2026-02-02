Finti dipendenti chiedono fondi | è una truffa

Una telefonata avvisa i cittadini di Corinaldo che sono in arrivo falsi dipendenti comunali a domicilio. Sono loro a chiedere soldi, ma si tratta di una truffa. Il Comune ha già avviato le verifiche e invita tutti a fare attenzione. Nessuno deve consegnare denaro a sconosciuti che si presentano come rappresentanti dell’ente.

"Siamo del Comune di Corinaldo, abbiamo avviato una raccolta fondi ." Un'informazione telefonica per annunciare l'arrivo di sedicenti operatori comunali a domicilio per raccogliere fondi. Una telefonata che hanno ricevuto diversi residenti del borgo gorettiano che hanno segnalato l'accaduto ai carabinieri. Qualcuno, insospettito, ha chiesto informazioni in comune che ha subito attivato la macchina operativa per mettere in guardia in cittadini, attraverso tutti i canali disponibili. "Comunicazione urgente: sono stati segnalati casi di telefonate da parte di individui che dichiarano falsamente di essere autorizzati dal Comune a raccogliere fondi per beneficenza.

