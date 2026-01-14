Capriglia Irpina attenzione alla truffa dei finti Carabinieri
L’amministrazione di Capriglia Irpina avvisa i cittadini di prestare attenzione a possibili truffe, in particolare a quelle legate a falsi Carabinieri. Recentemente, una famiglia ha segnalato di aver subito un tentativo di raggiro tramite questa modalità. È importante mantenere attenzione e diffidare da richieste di denaro o informazioni personali da parte di soggetti sospetti che si spacciano per ufficiali delle forze dell’ordine.
Capriglia Irpina - L'amministrazione comunale mette in guardia i cittadini da eventuali raggiri dopo la segnalazione di una famiglia che ha raccontato di essere stata vittima di un tentativo di truffa mediante il metodo del "finto carabiniere".Allarme truffa a Capriglia Irpina"Fate attenzione -.
