Capriglia Irpina attenzione alla truffa dei finti Carabinieri

14 gen 2026

L’amministrazione di Capriglia Irpina avvisa i cittadini di prestare attenzione a possibili truffe, in particolare a quelle legate a falsi Carabinieri. Recentemente, una famiglia ha segnalato di aver subito un tentativo di raggiro tramite questa modalità. È importante mantenere attenzione e diffidare da richieste di denaro o informazioni personali da parte di soggetti sospetti che si spacciano per ufficiali delle forze dell’ordine.

Capriglia Irpina - L'amministrazione comunale mette in guardia i cittadini da eventuali raggiri dopo la segnalazione di una famiglia che ha raccontato di essere stata vittima di un tentativo di truffa mediante il metodo del "finto carabiniere".Allarme truffa a Capriglia Irpina“Fate attenzione -. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

