Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il presidente francese Macron non si è presentato. Al suo posto, sui social, la Gioconda sorride mentre guarda gli atleti francesi. La sua assenza ha fatto discutere, anche se nessuna spiegazione ufficiale è stata data finora.

Alla cerimonia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si è fatta notare un’assenza di grande peso. Quella del presidente francese Emmanuel Macron. Stasera nella Presidential Box – una porzione di tribuna allestita in bianco e impreziosita dai cinque cerchi olimpici in trasparenza – hanno preso posto 47 autorità, tra cui anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Non tutti i capi di Stato dei Paesi in gara erano riusciti a essere presenti, ma l’assenza che aveva attirato maggiormente l’attenzione era stata proprio quella di Macron. Sui social, però, ha scelto di farsi “vedere” a modo suo: prima un messaggio su X per sostenere la delegazione francese, poi l’immagine di una Gioconda silenziosa ma eloquente, rivolta verso gli atleti della Francia, senza alcuna didascalia.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano, portando con sé iniziative sostenibili anche nelle spedizioni postali.

Poste Italiane rende le proprie spedizioni più sostenibili, adottando nuovi imballaggi ecologici dedicati agli eventi invernali Milano-Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Meloni e Mattarella accolgono 51 capi di Stato e di governo da mezzo mondo: Macron diserta; Macron assente alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. L'Eliseo: Non vuole sedersi accanto a JD Vance? Impegni pregressi; Olimpiadi, Macron assente a Milano-Cortina: sui social posta la Gioconda che guarda gli atleti francesi; Olimpiadi, ecco il menù tristellato per i grandi della Terra (con un grande assente a tavola).

È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l’evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis, direttrice d' facebook

RT @Quirinale: Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com/Quirinale/stat… x.com