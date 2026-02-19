Macron contro la nazionalista Meloni | Non commenti le questioni francesi

Emmanuel Macron ha risposto a Giorgia Meloni, chiedendo di non commentare le questioni francesi. La tensione tra i due aumenta dopo che la premier italiana aveva espresso opinioni sulla gestione delle proteste in Francia. Macron ha sottolineato che si tratta di questioni interne e preferisce non intervenire. La polemica si accende in un momento di scontri tra le due nazioni su temi come immigrazione e sicurezza. La disputa tra i leader europei si fa sempre più evidente, alimentando le divisioni tra Parigi e Roma.

Un nuovo scontro tra Francia e Italia. Un nuovo caso dal quale emerge che tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni non corre buon sangue. Il presidente francese accusa la presidente del Consiglio di intervenire in questioni interne che non la riguardano e Palazzo Chigi replica parlando di stupore. Macron ha chiesto a Meloni di evitare di “commentare” le questioni interne francesi. Il caso nasce dalle dichiarazioni della presidente del Consiglio sulla morte del militante della destra nazionalista, Quentin Deranque, ucciso da avversari politici a Lione. Da Macron è arrivata una vera e propria frecciatina: “ Sono sempre colpito dal fatto che i nazionalisti, che non vogliono essere disturbati nel proprio Paese, siano i primi a commentare ciò che accade altrove”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

