Michele Riglietti, 19 anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto e finito in una scarpata. L’incidente si è verificato a Morciano di Romagna, dove il giovane stava viaggiando. La vettura si è ribaltata, causando il decesso immediato. La mamma ricorda Michele come il suo tutto, sconvolta dall’accaduto. La strada rimane ancora senza spiegazioni chiare sulle cause del sinistro.

Michele Riglietti, 19enne di Vallefoglia, è morto in un incidente a Morciano di Romagna (Rimini). Il giovane è finito con l'auto in una scarpata e la vettura si è ribaltata. Salva l'amica 17enne che era con lui. Il dolore della mamma: "La mia vita è finita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Finisce con l’auto in una scarpata, Michele Riglietti muore a 19 anni. La mamma: “Era il mio tutto”Michele Riglietti, 19enne di Vallefoglia, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto e finito in una scarpata a Morciano di Romagna.

Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata: muore a 19 anni, si salva la 17enne che era con luiUn incidente ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni a Morciano di Romagna, quando ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in una scarpata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Finisce con l'auto nel fossato sulla Modena-Sassuolo, salvato dai vigili del fuoco; Oristano, malore al volante: 31enne finisce con l’auto contro una rete - L'Unione Sarda.it; Finisce con l'auto contro due alberi e poi fuori strada, muore 19enne; Montodine, con l'auto finisce in un fosso.

Finisce con l’auto in una scarpata, Michele Riglietti muore a 19 anni. La mamma: Era il mio tuttoMichele Riglietti, 19enne di Vallefoglia, è morto in un incidente a Morciano di Romagna (Rimini). Il giovane è finito con l’auto in una scarpata e la vettura si è ribaltata. Salva l’amica 17enne che ... fanpage.it

Finisce con l'auto contro due alberi e poi fuori strada, muore 19enneLa vittima è di Vallefoglia. Ferita la ragazza che viaggiava con lui. Lo schianto a Morciano, in provincia di Rimini ... rainews.it

Una serata in allegria poi al rientro a casa la tragedia: Michele Riglietti muore a 19 anni, lavorava nella pizzeria di famiglia a Vallefoglia. Miracolata l'amica - facebook.com facebook

Con l'auto nella scarpata, morto sul colpo: Michele Riglietti aveva 19 anni. Ferita la ragazza 17enne x.com