fine settimana di soddisfazioni per il rugby mammut

Il Rugby Mammut ha ottenuto importanti successi nel fine settimana, grazie alle vittorie delle squadre giovanili e femminili. La squadra under 16 ha conquistato una vittoria importante in trasferta, mentre le ragazze del movimento femminile hanno portato a casa un risultato positivo in casa. Questi successi dimostrano l’impegno e la crescita del club, che continua a investire nello sviluppo dei giovani e delle donne. La prossima partita si avvicina e il team si prepara per affrontarla con determinazione.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Un week end, quello ultimo, ricco di risultati e segnali incoraggianti per il Rugby Mammut, protagonista su più fronti tra settore giovanile e movimento femminile. A Firenze, in occasione della Festa del Rugby, i piccoli Mammut dell’Under 8 hanno vissuto una domenica all’insegna del divertimento, del gioco e dello spirito di squadra. In campo, i giovanissimi atleti hanno messo in mostra entusiasmo, partecipazione e una crescente consapevolezza dei fondamentali, confermando il percorso di crescita costante intrapreso dal gruppo. Al di là del risultato sportivo, a emergere è stata soprattutto la solidità di un progetto che punta a costruire basi tecniche e umane, valorizzando il senso di appartenenza e la condivisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

