Fine settimana di soddisfazioni per il Rugby Mammut
Il Rugby Mammut ha ottenuto importanti successi nel fine settimana, grazie alle vittorie delle squadre giovanili e femminili. La squadra under 16 ha conquistato una vittoria importante in trasferta, mentre le ragazze del movimento femminile hanno portato a casa un risultato positivo in casa. Questi successi dimostrano l’impegno e la crescita del club, che continua a investire nello sviluppo dei giovani e delle donne. La prossima partita si avvicina e il team si prepara per affrontarla con determinazione.
Arezzo, 19 febbraio 2026 – Un week end, quello ultimo, ricco di risultati e segnali incoraggianti per il Rugby Mammut, protagonista su più fronti tra settore giovanile e movimento femminile. A Firenze, in occasione della Festa del Rugby, i piccoli Mammut dell’Under 8 hanno vissuto una domenica all’insegna del divertimento, del gioco e dello spirito di squadra. In campo, i giovanissimi atleti hanno messo in mostra entusiasmo, partecipazione e una crescente consapevolezza dei fondamentali, confermando il percorso di crescita costante intrapreso dal gruppo. Al di là del risultato sportivo, a emergere è stata soprattutto la solidità di un progetto che punta a costruire basi tecniche e umane, valorizzando il senso di appartenenza e la condivisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il week end del Rugby Mammut
Leggi anche: Mammut e Rugby Valdarno. Piccoli atleti crescono...Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalla soddisfazione di arrivare lontano con le proprie gambe, al sapore inedito della birra dopo una giornata in sella. Un nuovo libro targato L'Altramontagna e dedicato al tema del viaggio in bicicletta; Nuoto Sub Faenza, weekend di soddisfazioni tra pallanuoto e nuoto; Tricolori indoor e cross, weekend tutto al femminile per Atletica 85 Faenza; Tennistavolo, il TT Nocera inizia male la seconda parte di stagione: sei sconfitte in un week-end da dimenticare.
L'oroscopo del fine settimana 21-22 febbraio e graduatoria: Scorpione fortunatoSe il segno dello Scorpione ottiene il massimo punteggio astrologico, la Bilancia è il meno favorito dalle stelle ... it.blastingnews.com
Nuoto Sub Faenza, weekend di soddisfazioni tra pallanuoto e nuotoFine settimana intenso e ricco di segnali positivi per il Nuoto Sub Faenza, impegnato su più fronti tra competizioni regionali di nuoto e campionato ... ravennanotizie.it
Trasferta per l'under14! Domenica 15 Febbraio Ore 11:00 MAMMUT MONTEVARCHI BELLARIA RUGBY Stadio Grassi - Colle Val d'Elsa (SI) . #rugby #toscanarugby #sportpontedera #rugbyunion #pontedera facebook