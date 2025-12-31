Fincantieri rafforza il legame con l’India nella difesa navale

Fincantieri rafforza la collaborazione con l’India nel settore della difesa navale, segnando un passo importante nel rapporto industriale tra i due Paesi. Questo sviluppo evidenzia l’impegno condiviso per consolidare partnership strategiche e promuovere la crescita nel settore della difesa, offrendo opportunità di sviluppo e innovazione per entrambe le nazioni.

La cooperazione industriale tra Italia e India nel settore della difesa navale registra un nuovo passaggio. Fincantieri, attraverso la controllata WASS Submarine Systems, si è aggiudicata una fornitura di siluri pesanti per la Marina indiana, destinati ai sommergibili attualmente in servizio. L’operazione consolida il posizionamento del gruppo italiano in uno dei mercati considerati più dinamici nel comparto navale militare. La commessa e i sistemi coinvolti. Il contratto riguarda la fornitura dei siluri Black Shark Advanced (BSA), sistemi d’arma heavyweight progettati per l’impiego subacqueo. Il valore dell’intesa supera i 200 milioni di euro, configurandosi come la commessa più rilevante mai ottenuta da WASS, ed è destinato a equipaggiare sei sommergibili classe Scorpène della Marina indiana già in servizio operativo. 🔗 Leggi su Formiche.net

