L’incubo retrocessione che abbraccia Fiorentina e Torino
L'attuale stagione di Serie A vive momenti di grande tensione, con Fiorentina e Torino coinvolte in una difficile corsa per evitare la retrocessione. A cinque mesi dalla fine del campionato, la lotta si fa più serrata, mentre i punti disponibili aumentano e le speranze di salvezza si intrecciano con la pressione di una classifica sempre più corta.
Immaginare una retrocessione alle idi di dicembre è una contraddizione in termini. La Serie A termina tra cinque mesi e i punti possibili sono 69. Ma logica e numeri non spiegano certe stor. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
L'incubo retrocessione che abbraccia Fiorentina e Torino - E chi è abituato a non soffrire e lottare là sotto, resta spesso attonito e im ... ilfoglio.it
Tg1. . La crisi della #Fiorentina, senza neanche una partita vinta, ultima in classifica. Sui social le minacce alle mogli dei giocatori. E c’è l’incubo della retrocessione. #Tg1 Alfredo Ranavolo - facebook.com facebook
Confermato l'ultimo posto in classifica! Riusciranno i toscani ad invertire il trend? Partita dopo partita, l'incubo retrocessione si fa sempre più vivo x.com
Fiorentina IO TI AMO ? 1992/93 - Retrocessione