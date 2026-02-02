Film in uscita questa settimana al cinema 2 febbraio – 8 febbraio

Questa settimana al cinema arrivano molte novità. Tra i titoli più attesi ci sono film italiani e stranieri pronti a catturare l’attenzione del pubblico. Le sale si riempiranno di persone che vogliono vedere le ultime uscite e scoprire quale sarà il film più visto. Dalle commedie alle pellicole drammatiche, c’è davvero di tutto per gli appassionati. La settimana si apre con grandi aspettative e tante proiezioni in programma.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 2 febbraio all'8 febbraio. Giulio Regeni – Tutto il male del mondo. Data di uscita: 2 febbraio 2026 Regia: Simone Manetti Cast: Claudio Regeni, Paola Deffendi, Alessandra Ballerini Genere: Documentario, Italia 2026, 105 min. "Giulio Regeni stava facendo un legittimo, chiaro, sacrosanto lavoro di ricerca. Punto. Può succedere che in un regime autocratico, dopo un colpo di Stato, anche la ricerca costituisca una minaccia". Lo ha affermato, un po' teatralmente, testimoniando di recente in tribunale, Marco Minniti, Ministro degli Interni all'epoca del sequestro e omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, nato nel 1988 a Fiumicello Villa Vicentina (Udine) e ritrovato cadavere il 3 febbraio del 2016 alla periferia del Cairo.

