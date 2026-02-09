Film in uscita questa settimana al cinema 9 febbraio – 15 febbraio

Questa settimana al cinema arrivano diverse novità. Dal 9 al 15 febbraio, i cinema italiani si riempiono di nuovi film pronti a catturare l’attenzione del pubblico. Tra le uscite più attese ci sono titoli di vario genere, pronti a regalare spettacolo e divertimento. Molti spettatori già si preparano a scegliere cosa vedere e a trascorrere i prossimi giorni tra pellicole e popcorn.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 9 febbraio al 15 febbraio. Pretty Woman. Data di uscita: 9 febbraio 2026 Regia: Garry Marshall Cast: Cheri Caspari, James Patrick Dunne, R. Darrell Hunter, Lloyd T. Williams Genere: Commedia, USA 1990, 117 min. Siamo nel 1990 e la Finanza ha mostrato il suo lato più spietato. Edward è uno squalo e un profittatore, ma la coscienza gli rimorde; Vivian è una prostituta, ha fatto una scelta di sopravvivenza, ma conserva un animo romantico, si è data la regola di non baciare i suoi clienti sulla bocca per conservare una forma di intimità riservata ad un possibile principe azzurro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

