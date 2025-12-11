Amnesty | crimini contro umanità di Hamas

Amnesty International ha accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di aver commesso crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. L'organizzazione evidenzia violazioni gravi e persistenti dei diritti umani, sottolineando la gravità delle azioni intraprese nel contesto del conflitto in corso.

4.17 Amnesty International accusa Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. "I gruppi armati palestinesi si legge in un report di 173 pagine,hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e contro l'umanità durante i loro attacchi nel sud d'Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre 2023".Per Amnesty Hamas "ha continuato a commettere" queste violazioni "anche maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Amnesty, da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre in poi - Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. Segnala msn.com

