Da Elodie a Stash uniti per il Verga | il coraggio dentro una canzone Esce oggi il singolo Fieri di noi

Uniti per il Verga: un progetto che unisce grandi voci italiane in un messaggio di speranza e coraggio. Da Elodie a Stash, una collaborazione speciale per il singolo “Fieri di noi”, interpretato dai giovani pazienti del Verga e accompagnato da artisti di calibro. Disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio, questa canzone celebra la forza di chi affronta le sfide quotidiane con cuore e determinazione.

Monza – Sarà disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio "Fieri di noi - United 4 Children", il nuovo singolo realizzato dai Ragazzi del Verga, con protagoniste le voci del coro dei giovani pazienti, affiancate da un cast eccezionale: Alessandra Amoroso, Bresh, Clementino, Dani Faiv, Duala, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Gigi D'Alessio, Paky, Petit, Rose Villain e Stash (The Kolors). Il ricavato del brano sarà utilizzato dalla Fondazione Maria Letizia Verga di Monza, dedicata allo studio e alla cura delle leucemie e dei linfomi nei bambini e negli adolescenti e da 45 anni attiva nel sostegno di bambini, adolescenti e famiglie che affrontano la malattia.

