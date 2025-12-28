Potere al Popolo risponde a Laura Cavandoli | La destra evoca la forca per chi non si allinea al Governo fascista di Netanyahu

Potere al Popolo di Parma risponde a Laura Cavandoli, che ha chiesto alla sinistra di prendere distanze dall’inchiesta sui fondi a Hamas. La dichiarazione sottolinea come le parole della deputata leghista siano in linea con un clima di intolleranza e minacce, evidenziando la necessità di un dibattito basato su fatti e rispetto istituzionale. La questione rimane aperta, con un focus sulla libertà di espressione e sui principi democratici.

Potere al Popolo di Parma risponde alla deputata della Lega Laura Cavandoli che ha chiesto una presa di distanze, da parte della sinistra, dopo le notizie sull'inchiesta della Procura di Genova relativa ai fondi che, secondo l'accusa, sarebbero arrivati ad organizzazioni legate ad Hamas."Verrebbe. Potere al Popolo risponde a Laura Cavandoli: "La destra evoca la forca per chi non si allinea al Governo fascista di Netanyahu" - Potere al Popolo di Parma risponde alla deputata della Lega Laura Cavandoli che ha chiesto una presa di distanze, da parte della sinistra, dopo le notizie sull'inchiesta della Procura di Genova ...

Potere al Popolo ribadisce che il sostegno al popolo della Palestina, che subisce l’oppressione coloniale e il genocidio da parte di Israele, NON È TERRORISMO, ma difesa della libertà e dell’umanità. facebook

