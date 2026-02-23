Fiamme al primo piano | stanza distrutta dramma per i gatti di casa

Un incendio divampa nel primo piano di una casa a San Giorgio di Nogaro, causando la distruzione di una stanza e lasciando i gatti senza rifugio. Le fiamme si sviluppano poco dopo l’una e mezza di notte in via Libertà 24, creando grande allarme tra i residenti. I vigili del fuoco intervengono rapidamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire.

Incendio in un’abitazione a due piani in via Libertà a San Giorgio di Nogaro. I residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Drammatico il bilancio per gli animali presenti Momenti di forte apprensione a San Giorgio di Nogaro, dove un incendio è divampato all’interno di una casa singola a due piani in via Libertà 24, poco dopo l'una e mezza di notte. Le fiamme hanno interessato una stanza del primo piano, rapidamente avvolta dal fuoco. Il calore sprigionato ha provocato danni anche ai locali direttamente adiacenti, mentre il fumo si è diffuso in tutta l’abitazione, annerendo pareti e arredi e rendendo l’aria irrespirabile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Paura a Quarto, appartamento in fiamme al primo piano: residenti in fugaOggi a Quarto si è verificato un incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina di tre livelli in via Giorgio De Falco.

Salento, esplode bombola di Gpl in casa: cucina distrutta dalle fiamme, salvi gli occupantiNel Salento, un'esplosione di una bombola di Gpl ha causato un incendio che ha danneggiato l'intera abitazione.

Argomenti discussi: Fiamme al primo piano di un edificio, abitazione non agibile; Fiamme al primo piano: una stanza distrutta, fumo in tutta la casa, dramma per i gatti di casa; Incendio in un appartamento, evacuata palazzina di tre piani; Incendio a Colli al Metauro, le fiamme all'ultimo piano di una palazzina. Soccorso un disabile.

